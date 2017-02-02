失智嬤迷路‧熱心女警一路牽回家
近日冷氣團急速南下，全台都壟罩在寒冷的氣溫內，成年人身穿厚重外套出門仍可感覺到寒意，何況是年近9旬的老婦人。
台中市政府警察局第六分局協和派出所，於日前接獲民眾報案，稱於台中世貿附近有1名老婦人疑似迷路，警方趕到現場發現她坐在馬路邊，且全身不斷地發抖，神情間露出徬徨及無助；警員吳昭勳見狀一個箭步衝上前扶起婦人，而婦人也像看到救星般，緊緊握住吳員的雙手不肯鬆開。
警方指出，經查該名90歲的陳姓老婦人，患有輕微的失智症，當日早上趁家人一時不注意，跑到街上遊蕩，因為越走越遠，忘記了回家的路；警方到場時，老婦人一開始還緊張的說不出話來，幸好女警吳昭勳親切地陪老婦聊天，慢慢緩和她的情緒，才讓她說出自己的身分！
經警方詢問周遭住戶、商家，才順利找到老婦的家，老婦人到家門口還不肯進去，直呼「那不是我的家！」直到兒子出門迎接，才展露笑顏，回到自己家中，離去時還不忘向幫助的員警揮手道謝；其家人也向員警表示，感謝警方的幫助，讓一家人團圓過個好年。
協和派出所長劉國華表示，家家戶戶都在開心過年時，切勿因一時忙碌，忽略家中長輩的安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。