失智嬤迷路‧熱心女警一路牽回家

90歲的失智嬤迷路找不到回家的路，經熱心女警一路牽回家，平安送抵家門！（陳世宗翻攝）

近日冷氣團急速南下，全台都壟罩在寒冷的氣溫內，成年人身穿厚重外套出門仍可感覺到寒意，何況是年近9旬的老婦人。

台中市政府警察局第六分局協和派出所，於日前接獲民眾報案，稱於台中世貿附近有1名老婦人疑似迷路，警方趕到現場發現她坐在馬路邊，且全身不斷地發抖，神情間露出徬徨及無助；警員吳昭勳見狀一個箭步衝上前扶起婦人，而婦人也像看到救星般，緊緊握住吳員的雙手不肯鬆開。

警方指出，經查該名90歲的陳姓老婦人，患有輕微的失智症，當日早上趁家人一時不注意，跑到街上遊蕩，因為越走越遠，忘記了回家的路；警方到場時，老婦人一開始還緊張的說不出話來，幸好女警吳昭勳親切地陪老婦聊天，慢慢緩和她的情緒，才讓她說出自己的身分！

經警方詢問周遭住戶、商家，才順利找到老婦的家，老婦人到家門口還不肯進去，直呼「那不是我的家！」直到兒子出門迎接，才展露笑顏，回到自己家中，離去時還不忘向幫助的員警揮手道謝；其家人也向員警表示，感謝警方的幫助，讓一家人團圓過個好年。

協和派出所長劉國華表示，家家戶戶都在開心過年時，切勿因一時忙碌，忽略家中長輩的安全。

(中時)