俄最新型米格35戰機 陸媒批不先進

俄羅斯最新型多用途戰鬥機米格35（MiG-35）在莫斯科附郊盧霍維齊RAC「米格」工業園區展示。(圖/環球網)

俄羅斯最新型多用途戰鬥機米格35（MiG-35）在莫斯科附郊盧霍維齊RAC「米格」工業園區展示。(圖/環球網)

俄羅斯最新型多用途戰鬥機米格35（MiG-35）在莫斯科附郊盧霍維齊RAC「米格」工業園區展示。(圖/環球網)

俄羅斯最新型多用途戰鬥機米格35（MiG-35）在莫斯科附郊盧霍維齊RAC「米格」工業園區展示。(圖/環球網)

俄羅斯最新型多用途戰鬥機米格35（MiG-35）在莫斯科附郊盧霍維齊RAC「米格」工業園區展示。(圖/環球網)

2017年1月27日，俄羅斯最新型多用途戰鬥機米格35（MiG-35）在莫斯科附郊盧霍維齊RAC「米格」工業園區展示亮相，並開始接受國家級測試，若一切順利，將從明年開始服役。從外形看，米格-35是類似於米格29K/KUB和米格29M/ M2，大陸《環球網》報導指出，米格35還有空速管，看來並不先進。

米格35計劃於1996年首度公開，以米格29M2為基礎加裝了新型機翼。同時主翼翼展加大，類似於米格29K，並使用全新的邊條翼。發動機加力推力提高有助於「短場起降」，提高前線機場布署的能力。作戰相控陣雷達可同時跟蹤24個目標，使用R-77空對空導彈攻擊其中8個目標。

陸媒批米格35還有空速管，看來不先進。空速管是用來感受氣流的總壓和靜壓，並將測得的壓力數據傳送給機載計算機和飛行儀表。目前，西方國家許多第4代戰鬥機已經取消了機頭空速管，中國最新型戰鬥機殲-20也從2013號驗證機取消這種空速管。取消機頭雷達罩上的空速管，可以降低機載雷達天線前方不透波結構對雷達工作的影響，使得殲-20機載相控陣雷達擁有更出色的性能，還能提升飛機的飛行氣動性能。

(中時電子報)