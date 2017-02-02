蔡英文四字寫錯三字 網批懶散個性學簡體字好了

蔡英文出席鄭運鵬活動，在勞作上親筆寫下「點亮臺灣」。（資料照，劉康彥攝）

羅智強批蔡英文寫四個字，錯了三個字。(擷取自羅智強FB)

前總統府副秘書長羅智強一篇文章引發網友熱烈留言，文中再度翻出蔡英文參加活動寫錯字的照片，隨後又遭「新聞解碼器」粉絲團指出四個字全錯。有網友發現小英連自己的名字都寫錯，喊話「央」要出頭呀！另有網友要蔡英文好好學習中文，但以她的懶散個性，建議學簡體字較恰當。

羅智強在過年期間，臉書發文回顧2015年當時還只是總統參選人的蔡英文，為黨籍立委參選人鄭運鵬站台時寫下「點亮臺灣」的勞作，羅智強批「寫四個字，錯了三個字，我也不知道該怎麼辦了。」

此文一出，再度引發網友熱烈留言！有網友批「連『臺』字都寫錯還遑論想搞臺獨，終究不過是拿來騙臺獨這群笨蛋而已⋯」，也有網友發現蔡英文連自己的名字都寫錯「英」的「央」要出頭呀！也網友直接建議「不如簽名：祭央X！」

另有網友建議「點亮臺灣這四個字對空心菜真的很難，她應該徹底認錯，好好學習中文，以她的懶散個性，學簡體字較恰當。」遭網友批「不要侮辱簡體字了」，甚至有網友認為這是「简繁结合体」！其他網友則寫到「2015的照片了！其實沒必要拿出來炒新聞！」

「新聞解碼器」粉絲團則發文指出「點」字的下面四點點錯了！「亮」字的下面的是ㄦ沒連住！「臺」字的上面有口字的！「灣」字的ㄠ字有三點的！

(中時電子報)