桃捷企業識別隱含3T意象 運輸科技信賴

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桃園機場捷運今天起試營運1個月，3月2日起將正式通車。桃園大眾捷運公司藍色與紫色形的橢圓形企業識別LOGO，隱含3T意象，展現桃捷公司營運目標，即運輸、科技、信賴。

桃捷說，企業標誌以橢圓形為主架構，環繞層次變化的弧形，呈現律動與前進，右上方環繞紫色弧形象徵天空，有飛航的意味；左下方環繞的藍色圓弧象徵地面，線條形成捷運列車意象。

上下圓弧將陸空合為一體，內部結合三條延伸線形成英文字「T」，呈現飛機翱翔之姿，呼應國門之都，代表桃園捷運聯結桃園航空城，與世界接軌。

而圖形內隱含3T意象，充分展現桃園捷運營運目標，也就是運輸（Transportation）、科技（Technology）、信賴（Trust）。

桃園機場捷運以桃園國際機場第2航站為分界點，往東至台北車站，往南經高鐵桃園車站至中壢火車站，路線全長53公里，共設24站，範圍涵蓋桃園市、新北市與台北市。

目前試營運與正式通車只先從台北車站通到環北站，共21個站，環北站之後的老溪街站及到中壢火車站及第3航廈站，預定2020年一併啟用。1060202

(中央社)