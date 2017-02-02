演員李東健與女團T-ara智妍分手

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我要評比

南韓演員李東健所屬經紀公司FNC娛樂相關人士今天透露，李東健與女團T-ara成員智妍因工作繁忙，漸行漸遠，已於去年底分手，重新回到藝壇前後輩的關係。

南韓「亞洲經濟」今天報導，智妍所屬經紀公司MBK娛樂相關人士也回應稱，二人確實已經分手。

據報導，相差13歲的李東健和智妍於2015年5月透過電影「邂逅」結緣，其後互相產生好感，同年7月宣布相戀。

據報導，李東健目前正在拍攝KBS週末劇「月桂樹西裝店的紳士們」，智妍也正在進行T-ara的相關活動。1060202

(中央社)