NBA》前嫌盡棄！詹姆斯支持試訓史蒂芬生

為了衛冕總冠軍，詹姆斯早已拋棄過往恩怨。(美聯社資料照)

還記得2014年熱火與溜馬的東區決賽中，膽敢在「小皇帝」詹姆斯耳邊吹氣的史蒂芬生嗎？如今隨著史蒂芬生與查莫斯、法瑪、韓瑞奇一同接受騎士測試，且尋求加盟機會，詹皇決定「大氣」回應，強調自己早就沒放心上了。

「除了法瑪以外，我跟其他3名後衛都有過交集，」迫切希望騎士找到替補控衛的詹姆斯說，「很明顯地，我跟史蒂芬生有段恩怨，也與韓瑞克多次在季後賽交手，更跟查莫斯當過熱火隊友，我們之間擁有兄弟般情誼。」

詹姆斯強調，無論騎士正在做什麼或想要做什麼，他都會全力支持，因為當前他只想騎士打出冠軍等級的球賽，「我只想贏球，這對我來說才是最重要的，在私人關係方面，我不會有任何問題。」

根據騎士總教練泰隆盧說法，這次試訓將採半場3對3或2對2，甚至全場4對4方式進行，不管誰最後獲取青睞留下，都對騎士後場帶來幫助，畢竟本季騎士大部分攻勢都由詹姆斯與厄文啟動，急需另1個進攻發動機。

(中時電子報)