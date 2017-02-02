談新感情將主動出擊？ Selina嘆：藝人包袱多

Selina坦言未來若面對新感情仍有些卻步。(圖/本報系資料照)

Selina與前夫張承中情牽9年，於去年3月宣布離婚，雖然被星座專家算出今年有機會認識新對象，不過她個人則感嘆感情這事無法強求。

根據《蘋果日報》報導，Selina趁著農曆新年出國度假，還加碼在臉書曬出泳裝美照，開心喊：「送上幾張網美照，讓你們眼吃甜甜好過年唷」，看似已經逐漸走出情傷陰霾，談及未來面對新感情仍有些卻步，她表示在演藝圈裡面，粉絲和人脈就像桃花一樣，或許自己的「桃花」全都開在這上頭，其餘就等老天爺安排，畢竟緣分這事無法強求，加上自己交友圈狹隘，很難遇到新對象。

不過被問及未來若遇到不錯的人是否主動出擊?她則語帶保留的說「身為藝人，包袱跟限制都有點多，不太會做這樣嘗試」。

(中時電子報)