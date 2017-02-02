敗選後新人生 柯林頓今秋出版新書
希拉蕊．柯林頓去年11月參選美國總統敗選後，大多時候退出公眾生活。她目前確定與出版社合作，出版散文隨筆，反映她的人生、2016大選挫敗及未來，本書預計今年秋天出版。
法新社報導，出版商賽門舒斯特公司（Simon & Schuster）表示，目前這本新書尚未定名，取材希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）數10年來匯集的最喜愛引句。
柯林頓在出版商發布的聲明中說：「這些引句幫助我歡度美好時光，遇荒謬時刻一笑置之，艱辛時刻保持堅忍，且更讓我對生命必須付出的一切心存感激。」
柯林頓敗選，粉碎她成為世界最強大民主國家美國首位女總統的希望。
她寫過5本書，最近一本「抉擇：希拉蕊回憶錄」（Hard Choices）於2014年出版，其他如「請進白宮」（An Invitation to the White House）和「同村協力」（It takes a Village），都由賽門舒斯特公司出版。（譯者：中央社羅苑韶）1060202
(中央社)
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