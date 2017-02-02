「國民校草」爆涉毒！李易峰怒駁斥 聲明有玄機
大陸超夯男星李易峰外型俊俏，橫跨歌唱、戲劇，演藝成績亮眼，擁「國民校草」稱號的他，是大陸演藝圈中的當紅炸子雞，不過近期李易峰卻屢遭網友影射吸毒，他昨晚氣得在微博澄清：「這事還根本停不下來了，我一朝陽群眾膽子是能有多大？真是給大家添麻煩了。」
李易峰去年6月就傳是L姓藝人吸毒被抓，經紀公司當時駁斥是假新聞，但傳聞沒有因此而停歇，近日李易峰又被傳涉毒，對此，李易峰強調，自己只是「一個心比較大的普通人」，認為言多必失，而沒有回應傳聞，不過接到年邁的外婆、父母關心電話，讓他不得不跳出來澄清。
面對造謠網友，李易峰怒斥對方破壞言論自由「不用你們出來道歉解釋，不稀罕，只要求你們以後能做點讓人尊敬的好事情」，不過也有眼尖網友發現，李易峰的聲明日期是去年6月14日，時間剛好是他被影射是L姓藝人吸毒期間，這份聲明有可能是當時他已擬好，不料近日又遭影射，李易峰忍無可忍之下主動反擊。
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(中時電子報)
關鍵字：李易峰
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