俄國中小學統一考中文 2020前上路

中俄交流頻密，雙方互學對方語言在民間行之有年，俄羅斯部份國立中、小學也會教中文。俄國官方有意將中文納入國家統一考試，中小學生未來都要考中文，這項政策將在2020年前上路。

俄羅斯聯邦教育評估所所長奧克薩娜．列舍特尼科娃近日向俄羅斯衛星通訊社表示，俄羅斯計劃在2018年將中文納入9年級國家期末考試體系，2020年前將中文納入11年級畢業生需要通過的國家統一考試體系。

她指出，俄羅斯聯邦教育科學監督局已經花了兩年時間建立各種中文考試模式。目前制訂了9年級和11年級的中文國家期末考試模式並進行測試，仍需時間進一步完善和推廣。

俄羅斯聯邦教育科學監督局資料顯示，截至目前為止，34個俄羅斯聯邦主體中的123所國立中、小學有在教中文，學習中文的學生總數約為1.7萬餘人。

俄羅斯國家統一考試是在俄羅斯聯邦中等教育機構進行的統一考試，外語目前是俄國中學畢業生的選考科目，現有英語、法語、德語和西班牙語可供考生選擇。1060202

(中央社)