新春開工 台南3新首長走馬上任

今天是新春後上班第一天，台南市長賴清德佈達市府3位新任首長，分別是都發局長莊德樑、衛生局長陳怡、交通局長林炎成。

台南小內閣的人事，在副市長顏純左及衛生局長林聖哲相繼請辭，副秘書長林燕山退休後，在新春前微調，交通局長張政源接任副市長，都發局長吳欣修接任副秘書長。

賴清德今天上午在市府佈達3位新任首長，莊德樑和林炎成分別從都發局副局長及交通局副局長的職位上扶正，陳怡原任職台南市立醫院副院長，也是賴清德在成功大學的學弟。

另外，家住台南的律師王展星，則接任法制處長。1060202

(中央社)