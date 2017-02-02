六千億伊朗訂單恐泡湯 波音再次被川普中傷

伊朗航空現役的波音747-100型客機。（圖/Mike P from England@維基百科）

美國新總統川普（Donald Trump）的新移民入境禁令引起國內外不小的攻擊，不但讓各家媒體大肆批評，如今更可能讓波音（Boeing）再一次被川普中傷，去年與伊朗航空（Iran Air）談成的68架737客機、30架777客機和10架787客機（Boeing 787 Dreamliner）新訂單，恐將因為此禁令遭抵制而泡湯。這筆總值上看200億美元（約6,289億台幣）的訂單一旦泡湯，波音將繼空軍一號（Air Force One）事件後，再次受到川普的傷害。

據美國CNBC新聞網報導，美國總統川普最新的行政命令引發爭議，禁止中東5個伊斯蘭國家公民，其中包含多年來的敵人之一：伊朗。但此舉不僅造成國內外輿論的批評，恐怕會造成更大商業損失。去年底拿下伊朗航空近百架新客機、總價值高達200億美元（約6,289億台幣）訂單的波音，可能再次被川普中傷，外界分析，伊朗官方恐祭出抵制手段，撤銷或轉移訂單至其競爭對手- 法國空中巴士集團（Airbus），此消息一出，當日波音股價應聲下跌了2個百分點。

波音目前的廣體客機主力777型，也是伊朗訂購的範圍之一。（圖/波音官網）

伊朗航空去年底向波音訂購多架窄體的737型客機。（圖/波音官網）

去年曾因川普批評空軍一號專機太昂貴而欲取消一事，造成公司股價大失血的波音，雖然在去年底和今年年初陸續開出紅盤，在印度等地搶下大筆訂單，但自從川普正式就職後，對中國、對中東的關係皆不樂觀，讓波音在新年度的願景陷入憂慮的狀態。去年12月，國營的伊朗航空宣布向波音訂購68架737窄體客機、30架777廣體客機和10架787廣體客機，包含零件設備與相關維修訓練，總價值高達200億美元（約6,289億台幣），將能為波音帶來近10萬個工作機會。

新頒布的移民禁令禁止來自敘利亞、伊拉克、伊朗、葉門等7國公民入境，並暫停敘利亞難民入境美國，此行政命令掀起川普就職以來最大的風暴，多家科技大廠與跨國企業紛紛公開譴責此命令，更讓許多中東籍的國際航空公司，如阿聯酋航空（Emirates）和阿提哈德航空（Etihad Airways），飛往美國的航空必須更換機組員與駕駛，以因應這個突如其來的禁令。

(中時電子報)