色誘《格雷》男主角 同志女星原來是大奶妹？

名同志主持人艾倫戴上假奶色誘傑米道南！（圖／翻攝YouTube）

名同志主持人艾倫色誘傑米道南！（影／YouTube）

好萊塢男星傑米道南（Jamie Dornan）為了宣傳新片《格雷的五十道陰影：束縛》，特別上名主持人艾倫脫口秀節目。而艾倫為了配合，特別拿出一堆「性玩具」陪玩，甚至露出她「大奶」攻勢，讓許多觀眾嚇傻，不過那其實只是假胸，笑壞粉絲。

艾倫在節目上戴上巨大假奶，但遠遠一看讓人誤以為是真胸，她與傑米道南玩起SM，不僅將他壓在床上，傑米道南被假胸差點壓得喘不過氣，畫面超級爆笑。除此之外，艾倫還拿出一袋性玩具陪玩，但沒想到全都是一般文具，包含釘書機、削鉛筆機等！其中傑米道南看到削鉛筆機，尷尬的趕快保護下體，讓觀眾看了大笑狂拍手。

(中時電子報)