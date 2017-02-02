MLB》42轟重炮仲裁勝 運動家得多付千萬

運動家隊外野手K.戴維斯，去年敲出42轟，在全大聯盟並列第3。(美聯社資料照)

去年42轟的重炮K.戴維斯(Khris Davis)，薪資仲裁結果今揭曉，今年年薪可獲得500萬美元(約1.57億新台幣)，比運動家原開出的465萬美元(約1.46億新台幣)，多出約1000萬台幣。此案例也是今年薪資仲裁的球員首勝。

29歲的左外野手戴維斯，去年出賽150場，42發全壘打在全大聯盟名列第3，另有102分打點，但打擊率僅2成47，唯美中不足處。戴維斯到運動家前，效力釀酒人，2014和2015年都繳出超過22轟，去年更是大爆發來到42轟，也是生涯首度達到100分打點以上。

(中時電子報)