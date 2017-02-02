彰化海岸濕地 環團盼列國際級

我要評比

彰化海岸擁有豐富生態跟特有產業文化，曾一度考慮將列為國際級的重要溼地，但後因國光石化開發案不了了之。環保團體今天指出，相關單位應儘速重新將彰化溼地考慮列為國際級。

2月2日是聯合國訂定的國際濕地日，彰化環境保護聯盟也在今天發出聲明呼籲，彰化溼地應儘速擬定彰化海岸濕地保育計畫、辦理彰化海岸的評定工作。

彰化環盟表示，彰化溼地擁有6公里的潮間帶，數量最多的保育類鳥類大杓鷸、黑嘴鷗、多種達到1%族群數量的鳥類棲地，以及豐富多樣的底棲生物，和唯一僅存用牛車採集牡蠣的特有產業文化。

過去彰化溼地就曾經進入國家級重要濕地名單，甚至在2009年時列入國際級濕地名單之中。彰化環盟表示，後來因國光石化開發案，彰化溼地被剔除在保育名單之外。

彰化環盟說，國光石化既然已經胎死腹中，彰化縣長魏明谷也曾表態將爭取把彰化溼地列為國際級濕地，希望中央跟地方合作，儘速擬定彰化海岸濕地保育計畫、辦理彰化海岸的評定工作，並在今年通過。1060202

(中央社)