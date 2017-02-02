美海空軍頻調度 關注亞太局勢

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3架部署在關島的美國空軍B-2匿蹤式轟炸機，結束與澳洲軍方的聯合演訓任務返回密蘇里州：海軍戰鬥艦科羅拉多號，則離開新加坡樟宜海軍基地，重回海域執行任務。

根據美軍太平洋司令部（PACOM）發布的新聞稿，B-2轟炸機先前部署在關島，意欲確保轟炸機組員維持高度備戰的效能，並強化與印亞太區域主要夥伴的整合。

而部署在關島期間，B-2執行演訓任務的範圍涵蓋印亞太全境，並與澳洲空軍等單位演練整合，同時與部署在夏威夷的F-22A匿蹤戰機，以及部署在關島的B-1B轟炸機，整合演訓。

而美國海軍新型戰鬥艦科羅拉多號（USS Coronado），近日則完成在新加坡樟宜海軍基地的整補，重回海域執行任務。1060202

(中央社)