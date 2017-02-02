圖為2016年鴻海董事長郭台銘（中）率領一級主管進行新春開工團拜。（資料照，鄧博仁攝）

郭董開工招財法！雞年團拜供品曝光。(中天)

台灣50大富豪名單出爐，今年鴻海董事長郭台銘，依舊名列榜首，郭董為求得好運，鴻海每年開工，親自率領一級主管拜拜祈求開市大吉，集團上上下下，可是繃緊神經，供品更是下足苦心，每年鴻海開工，除了必敗的鳳梨外，今年還將增加郭董愛吃的福貴糕。

郭董超會賺！去年財富增加191.65億元，個人身價達1786.6億元。如何招來金雞年好運，鴻海開工供品提前曝光。

福貴糕是每到年節，鴻海董事長郭台銘一家最愛的一味！象徵大富大貴。蘋果則代表平安，有機米與玉米則是希望新的一年五穀豐收。還有香蕉招來福氣、橘子有大吉大利的寓意！

命理師蔡上機以今年風水命理學來看，金雞年要拜「白色」供品。

(中時電子報)