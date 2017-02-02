年後喝水助甩油 專家教兩時機喝最好
年節大吃大喝，想挽救直線上升的體重，第一步就是多喝水。董氏基金會營養師今表示，白開水沒有熱量，還可以維持正常代謝、排除廢物，建議早起、飯前喝水最好。
董氏基金會食品營養中心主任許惠玉今天表示，現代人常習慣口渴就喝含糖飲料、喝茶，許多人甚至誤以為飲料也有水份，可以用飲料取代喝水，都是錯誤觀念。
許惠玉說，含糖飲料中過量的糖分，不但容易導致肥胖及新陳代謝症候群、胰臟癌等多種慢性病，還會影響兒童發育；就算是無糖的茶飲、咖啡也有利尿作用，常喝的人反而要更補足白開水。
她表示，水可維持身體正常代謝、排除廢物，促進體內循環，而且是沒有熱量的；如果水份攝取量不足，容易影響消化系統、讓新陳代謝下降，還可能導致體內堆積多餘水分，影響減重成效。
2010年美維吉尼亞理工學院讓48位過重或肥胖的中老年人進行低熱量飲食，3個月後發現，餐前先喝500cc水的人減輕了7公斤，沒喝水的人只減輕5公斤；美國伊利諾伊大學2016年研究則發現，只要每天多喝1到3杯240毫升的開水，當天平均攝取總熱量可減少68至205大卡，且脂肪、糖、鈉、膽固醇攝取也能減少。
許惠玉說，一般成人每日攝取約需2000c.c水分（每公斤體重約需攝取30c.c水分），建議在一天當中分段攝取，不要一口氣喝太多，而且又以起床、飯前喝最好，起床喝可以促進腸胃蠕動助排便，飯前喝則可以產生飽足感有助減少食量，如果排尿時發現尿液顏色變深，則可能是身體缺水警訊。
許惠玉呼籲，任何飲料都無法取代喝水，只要水喝得夠，自然也會減低喝含糖飲料的慾望，對健康、減重都是一大加分。1060202
(中央社)
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