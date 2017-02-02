暱稱男友「大GG」 葉璇刪光恩愛微博疑分手

葉璇2015年認愛「小默先生」，兩人高調交往。(圖／翻攝自葉璇微博）

葉璇刪光和男友恩愛微博。(圖／翻攝自東網)

出身豪門女星葉璇，近年重心轉往大陸，還當上製作人，她曾和霍建華傳過緋聞，2015年公開和大陸籍男友「小默先生」交往，兩人時常曬恩愛，不過最近卻被發現她刪光放閃微博，遭外界猜測分手了。

葉璇和「小默先生」高調交往，常在微博曬恩愛，她還為男友取暱稱「最心愛的雞雞很大的寶寶」，讓網友羞喊「太汙了」，不過近日卻被發現，她把過去曬恩愛的相關微博都刪光，不禁讓人猜測，兩人是不是已經分手了，但他們的微博仍是互相關注狀態，網友也猜測：「可能只是鬧個小脾氣」。

(中時電子報)