政院新春團拜 內閣改組熱議

行政院2日舉行新春團拜，院長林全拱手向閣員們拜年。（姚志平攝）

閣員們拱手相互拜年。（姚志平攝）

行政院長林全（中）與閣員們相互拜年後在廣場上合影留念。（姚志平攝）

行政院上午舉行新春團拜，團拜後並大合照，引發畢業照聯想，年後內閣局部改組聲四起，被傳聞異動的衛福部長林奏延仍請假在美國與家人團聚，接任熱門人選政次何啟功代理，被大批媒體包圍，何否認有被高層徵詢接任部長一職；而勞動部長郭芳煜也低調回應媒體堵訪，表示會努力做到最後一天。

春節後的第一個上班日，行政院上午九時舉行新春團拜，大部分部會首長都出席，內閣是否局部改組引發媒體關注；團拜結束後，林揆被媒體追問是否會調整內閣布局，林全只回應「謝謝」，隨即離去主持院會。

因一例一休修法引發爭議，勞動部長郭芳煜一直被媒體點名最有可能異動，媒體在新春團拜時包圍郭芳煜，詢問勞動部政次郭國文是否可能接任部長，郭芳煜表示他不清楚，但會努力做到最後一天，他說，政務官就是要把握在職每一天把該做的事情做好 。對一例一休引發反彈，郭也說，勞動議題向來爭議較大，對勞資雙方均有影響。

日本核災區食品爭議，傳出林奏延表現引發小英總統不滿，也被點名可能遭撤換的名單之一，林奏延2日沒有出席行政院新春團拜引發異動揣測，代理的何啟功表示，林奏延1月26日到2月5請假到美國與家人團聚。

外傳何啟功是接替衛福部長熱門人選，對此何表示，目前高層並沒徵詢過他，關於人事消息都是媒體報派；被問到有無意願接任？何說，有問的時候再來考慮。媒體追問部長是不是因為日本核食問題壓力非常大？，何啟功說不會，指林奏延過年期間還跟大家問安、拜年，都沒有這些事情。

至於衛福部政次呂寶靜和林奏延不合的傳聞，何啟功否認外界傳說，強調衛福部內大家都團結一致，推動政務。何表示，林奏延請假期間，他是第一順位的次長，代理部務，一切聽從長官指示；何啟功也感謝防疫指揮體系各指揮官的協助，才能平安過年。

(中時)