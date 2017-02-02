前巴西總統魯拉妻子腦出血 病情惡化

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前巴西總統魯拉的妻子瑪麗莎，今天病情轉趨惡化。據醫治她的醫療小組指出，「最近兩小時的情況糟糕，病情非常嚴重。」

現年66歲的瑪麗莎（Marisa Leticia），元月24日因腦出血被送到聖保羅敘利亞黎巴嫩醫院醫治。

根據醫療小組今晚發布的消息指出，瑪麗莎因腦血管破裂對腦部造成傷害，出現腦浮腫現象。今天下午開始，亦開始出現瞳孔放大的腦缺血徵狀。

工黨籍前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）聞訊後，已前往醫院陪伴妻子。

昨天，醫療小組曾經停止對瑪麗莎注射強效鎮靜止痛劑和安眠劑，但面對其病情轉趨惡化，主治醫師決定恢復施打腦部鎮定劑，讓瑪麗莎繼續處於昏迷狀態。1060202

(中央社)