韓SBS以朴軫永為主持人打造音樂脫口秀

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南韓演藝界人士透露，SBS電視台考慮3月以後播出由歌手兼製作人朴軫永為主持人的深夜音樂脫口秀節目。

南韓「亞洲經濟」引述業界人士透露，SBS與造星經紀公司JYP娛樂老闆朴軫永攜手合作的深夜音樂脫口秀節目，這是自2012年「鄭在亨李孝利的U&I」節目落幕後，SBS時隔5年推出的全新力作。

據報導，出道逾20年的朴軫永參與此節目的消息一經傳出，就引發娛樂圈高度關注。1060202

(中央社)