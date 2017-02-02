嘉義縣光環境藝術展 閃亮2月

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嘉義縣光環境藝術展在縣府周邊及太子大道閃亮登場，春節期間吸引人潮，這項藝術展的展期直到28日，民眾可以趁這般期間，漫遊在浪漫燈海中，體驗獨特的光藝術文化。

嘉義縣政府今天表示，光環境藝術展從1月26日到2月28日，期間每天下午5時30分到晚上10時都會將光環境點亮，每逢週六、日還有在地街頭藝人演出，於春節期間吸引很多民眾賞燈看表演。

縣府指出，燈區內也有像是「鋼琴互動區」、「感應互動燈區」等，甚至還有在地特色手工竹編製作的竹編工藝，藉由這次光環境將竹編產業的寶貴技術發揚，吸引更多年輕人投入這項傳統技藝。

另外，春節期間，嘉義縣太保花海節成為熱門景點之一，花海節七彩花田及裝置藝術吸引目光，從1月22日到31日共10天時間，創下約30萬旅遊人次，每天都超過1萬以上人次，春節每天更超過3萬以上旅客來賞花拍照。1060202

(中央社)