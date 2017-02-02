越南春節7天連假 170人車禍身亡

我要評比

越南交通警察局統計顯示，在7天新年假期全國共發生256起車禍，造成170人死亡和285人受傷。

越南7天新年假期自1月26日開始，到昨天結束。許多民眾趁著長假紛紛返鄉與家人團聚過年或出遊，導致交通流量大幅增多。

統計顯示，假期期間全國共發生256起車禍，造成170人死亡和285人受傷，平均每天車禍造成24人死亡和40人受傷；與去年農曆新年9天連假假期相較，死亡人數微幅減少，但受傷人數增加。

交通安全是越南重點關注的問題，每次適逢長假車禍與傷亡人數都大幅增加，原因主要是民眾往來需求頻繁，歡喜過年因酒駕釀意外，而且許多民眾過節期間交通安全意識很差。1060202

(中央社)