行政院新春團拜 林全勉努力繼續前進
春節後第一天上班，行政院長林全今天率內閣成員新春團拜，他致詞感謝春節期間仍繼續工作的公共運輸系統從業人員，及保衛民眾的國軍、警察、海巡署等單位，未來將努力繼續前進。
林全上午在行政院主持新春團拜，台北市民族國小醒獅團獻上春聯、橘子等吉祥物品，林全致詞時表示，感謝春節期間仍繼續工作的公共運輸系統從業人員，以及保衛大家的國軍、警察、海巡署等單位，未來將努力繼續前進。
由於政務委員、各部會首長等內閣成員皆出席行政院新春團拜，僅衛福部長林奏延由次長代理出席，會後媒體詢問為何林奏延沒來、是否將遭撤換等問題，林全皆不回應。
衛福部次長何啟功受訪時說，林奏延是1月26日到2月5日請假，到美國與家人團聚，因此春節期間由他代理春節醫療與防疫等工作，今天也由他代理出席。至於林奏延是否會被撤換，何啟功則表示不清楚，他也沒有被徵詢是否願意接任衛福部長。
另外，日前也遭媒體點名將被撤換的勞動部長郭芳煜受訪時表示，他謝謝各界關心，會努力做到最後一天，政務官就是珍惜在職的每一天，並做好應做的事。1060202
(中央社)
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