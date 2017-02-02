雲林風情友善大地 台灣燈會搶先看

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台灣燈會即將登場，雲林縣政府今天發表「友善大地」主軸的雲林風情，在虎尾的農博生態公園前，推出「智慧綠能、農村風情、海口風情、農村再生藝術」4個特色燈區。

台灣燈會在雲林2大燈區及展期，分別是虎尾主燈區（農博生態公園、高鐵雲林特區）2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區（北港鎮）2月7日至19日。

今年台灣燈會以「吉鳴雲揚」主題，呈現「友善大地、多元文化、燈會原鄉」3大主軸，衍生「永續樂活、阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福、工藝風華」的6大燈區，並依各別特色綻放21個亮點燈區。

「友善大地」是今年台灣燈會三大主軸之一，系列特色燈區展現雲林自然風情的維護、「農業首都」的富饒農漁產及地球永續發展的使命，並傳達推動「綠能首都」的用心與行動。

「智慧綠能」以綠色奇蹟串連農業、生態、觀光、科技4大特色，推出「自己的電自己發」11個互動燈組，邀遊客騎腳踏車、踩踏地磚、玩翹翹板、堆組積木、舉重、旋轉健身器材等互動遊戲點亮花燈。

「農村風情」以綠意盎然的農博生態公園為背景，將雲林的畜牧、農務、田園，結合農作物、蔬果與紫斑蝶，例如傳統燈藝大師林健兒打造的土雞家族燈組、西螺大橋穀倉燈、蔬菜寶寶燈等特色燈組都在此亮相。

「海口風情」，將雲林西部海岸風貌原汁原味帶到現場，邀遊客體驗雲林獨特的海口景致，候鳥在岸上休憩、啄食，漁人們歡愉地乘著船筏滿載而歸，夕陽西下時，海上的蚵棚架的閃閃發亮，將在此體驗。

「農村再生藝術」呈現雲林社區的人文、物產、生態等，有「稻海上的飛翔、有機樂園、駛犁歌劇場」等特色，見證雲林農村的獨具風華。1060202

(中央社)