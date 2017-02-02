三峽神豬入祖師廟 太陽突露臉

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三峽神豬祭登場，祖師廟擠滿人潮。（葉德正攝）

三峽年度大事神豬祭典2日登場，上午8時5頭神豬掛上彩燈繞街遊行，10時許陸續進入祖師廟廟埕，原本陰冷天氣，太陽突然露臉，信徒嘖嘖稱奇，神豬一字排開場面壯觀，今天適逢收假上班日，人潮不若以往，但仍有許多民眾湧入三峽清水祖師廟一睹神豬風采，上午祭祀活動後，預計下午舉行拔毛、開豬儀式。

今年劉姓輪值共有五頭大豬公參賽，最後由劉進生所飼養1202斤、祖師爺賜重200斤的1402台斤神豬獲得特等獎；其餘一等至四等獎神豬，分由劉心正、劉進發、劉文吉、劉銘新獲得。

獲得頭等獎1402斤神豬飼主劉進生說，養神豬公是為酬謝祖師公跟關聖帝君庇佑、也為98歲老母劉快祈福。

(中時)