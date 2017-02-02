回顧林來瘋 ESPN精選紐約台灣照片
「林來瘋」滿5年，2012年2月正是NBA台裔球員林書豪掀起風潮的開端，ESPN今天精選當時紐約和台灣對「林來瘋」狂熱的照片，帶球迷重溫這段灰姑娘傳奇。
林書豪目前效力布魯克林籃網，而他的美國職籃（NBA）生涯從2010-11年球季在金州勇士展開，但上場時間不多，曾被下放到發展聯盟，後來被勇士釋出，之後效力紐約尼克也面臨沒球打的可能。
直到台北時間2012年2月5日，他對籃網替補上場，從那場比賽起，率領尼克打出7連勝締造「林來瘋」，延續NBA生涯，也被譽為灰姑娘傳奇。
ESPN（網址：http://www.espn.com/nba/story/_/id/18589364/linsanity-photo-gallery-jeremy-lin-magical-run-new-york-knicks）挑出的照片，包含林書豪對籃網時砍進25分、對爵士貢獻28分8助攻、林書豪登上台灣報紙頭版、相關商品以及熱情的球迷等等，迅速帶球迷回顧。
林書豪歷經勇士、尼克、休士頓火箭、洛杉磯湖人和夏洛特黃蜂等隊後，去年夏天以3年3600萬美元的合約轉戰籃網，近來因傷高掛免戰牌。1060202
(中央社)
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