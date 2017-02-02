南台強震週年 南檢將發表偵辦實錄
台南強震滿週年，維冠大樓倒塌更造成115人罹難，台南地檢署明天將發表新書「0206台南大地震偵辦實錄」，詳述檢方如何在72小時內蒐證，偵辦全案。
南檢今天指出，105年2月6日農曆小年夜凌晨3時57分，南台大地震震倒永康區維冠金龍大樓，造成115人死亡，多人受傷，南檢立刻動員偵辦。
南檢說，「0206台南大地震偵辦實錄」一書，詳實記錄南檢如何在72小時內釐清案情，找出可疑的蛛絲馬跡，串起多項證據，成功說服法院羈押3名被告，更在2個月羈押期限提起公訴，讓法院在7個月後判處被告最重之刑。
南檢表示，這本實錄是南檢集體參與及內在意識的展現，「揭露過往」與「借鑑未來」，不僅著重於標記南檢在重大災難的決斷及行動，也是一種深沉的反省及淬礪，提供其他單位未來處理類似事件的參考。1060202
(中央社)
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