立院新會期 民團籲本會期完成監督條例

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經濟民主連合今天在立法院外召開記者會，要求立法院新會期要完成「對中協議監督條例」三讀，並呼籲「懶立委」不要進入負責審查的內政委員會，以免誤國還遭受罵名。

立法院今天進行第9屆第3會期報到與新春團拜，經濟民主連合上午在立法院外召開記者會，高舉著「立法委員開工大吉」、「監督條例不能等」、「信守承諾」等春聯，要求立法院在本會期要完成「對中協議監督條例」三讀。

召集人簡年佑表示，總統蔡英文在2015年4月15日的參選演說中，承諾民進黨將承擔改革責任，堅定推動完成兩岸協議監督條例的立法，然而，握有新國會與內政委員會多數席次的民進黨，卻連續2個會期都不排審監督條例；不希望看到在318運動浪潮中贏得政權的民進黨政府，背棄318運動的訴求。

簡年佑指出，新國會應利用今年上半年台海雙邊暫時沒有談判，以及美中角力還在相互試探對方的台灣喘息空間，制定一部完善的監督條例，因應未來可能的各種談判與變局，鞏固台灣的民主防衛機制。

簡年佑也說，經民連強烈呼籲不積極推動立法的「懶立委」，千萬不要進入負責審查的內政委員會，更不要當召集委員，以免誤國還遭受罵名，他們將會嚴格監督。

前來立法院準備報到民進黨立委羅致政則在受訪時表示，民進黨立法院黨團會針對優先法案跟行政部門協調，應該會有一個大家可以接受的方式與時程，來推動兩岸協議監督機制。1060202

(中央社)