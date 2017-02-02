喪失優勢 法保守派費雍抨對手煽動醜聞
民調原本領先的法國保守派總統參選人費雍，今天指控對手挑起醜聞，蓄意阻撓他參選。
費雍遭指控不當挪用百萬餘歐元公款，新出爐的民調顯示，他的選情已不再具有優勢。
路透社報導，週末以來第2份負面民調公布之時，費雍（Francois Fillon）正召開緊急會議，呼籲同黨同志和他團結一致。
一週前，法國一份報紙指出，62歲前總理費雍的妻子潘妮洛普．費雍（Penelope Fillon）領乾薪50萬歐元，費雍為此取消訪問伊拉克和黎巴嫩的行程，留在國內處理危機。
Elabe民調指出，大量選民似已棄費雍而去，極右派民族陣線（National Front）黨魁瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的支持度有所提升，中間派候選人馬克宏（Emmanuel Macron）現在成為最有可能贏得總統大選的參選人。
根據出席會議的共和黨國會議員，費雍對同黨議員說：「我們正面臨體制政變。這起行動不是出於我們內部陣營，而是來自執政的那些人。」
執政社會黨政府發言人勒佛勒（Stephane Le Foll）回應，這項指控「令人無法接受」。
儘管費雍對同黨同志大聲疾呼，已有人公開表達不同意見，認為此時應考慮另派候選人。國會議員費內克（Georges Fenech）說：「我們像是鐵達尼號下沉時船上的樂團。唯一的防線是事實，而不是誰引爆這起醜聞。」
美國有線電視新聞網（CNN）報導，檢方本週已展開調查，並訊問費雍夫婦，但兩人都否認相關指控，且至今無人遭訴。（譯者：中央社羅苑韶）1060202
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。