喪失優勢 法保守派費雍抨對手煽動醜聞

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民調原本領先的法國保守派總統參選人費雍，今天指控對手挑起醜聞，蓄意阻撓他參選。

費雍遭指控不當挪用百萬餘歐元公款，新出爐的民調顯示，他的選情已不再具有優勢。

路透社報導，週末以來第2份負面民調公布之時，費雍（Francois Fillon）正召開緊急會議，呼籲同黨同志和他團結一致。

一週前，法國一份報紙指出，62歲前總理費雍的妻子潘妮洛普．費雍（Penelope Fillon）領乾薪50萬歐元，費雍為此取消訪問伊拉克和黎巴嫩的行程，留在國內處理危機。

Elabe民調指出，大量選民似已棄費雍而去，極右派民族陣線（National Front）黨魁瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的支持度有所提升，中間派候選人馬克宏（Emmanuel Macron）現在成為最有可能贏得總統大選的參選人。

根據出席會議的共和黨國會議員，費雍對同黨議員說：「我們正面臨體制政變。這起行動不是出於我們內部陣營，而是來自執政的那些人。」

執政社會黨政府發言人勒佛勒（Stephane Le Foll）回應，這項指控「令人無法接受」。

儘管費雍對同黨同志大聲疾呼，已有人公開表達不同意見，認為此時應考慮另派候選人。國會議員費內克（Georges Fenech）說：「我們像是鐵達尼號下沉時船上的樂團。唯一的防線是事實，而不是誰引爆這起醜聞。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，檢方本週已展開調查，並訊問費雍夫婦，但兩人都否認相關指控，且至今無人遭訴。（譯者：中央社羅苑韶）1060202

(中央社)