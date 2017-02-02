陳菊新春團拜 宣示堅定沉穩步伐向前走

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高雄市長陳菊今天指出，市府團隊會持續以堅定、沉穩的步伐齊步向前走，打造高雄為安全、快樂的城市並持續發展。

結束新年假期，機關行號恢復上班，高市府於廣場帶領團隊新春團拜，也宣示團隊會繼續努力，打造高雄市為安全宜居的城市。

團拜由原住民舞蹈揭開序幕，還有青山國小小朋友的非洲鼓表演，大家互道新年恭喜，非常喜氣。

陳菊感謝團隊的努才能打造一個可以取得民意肯定的城市，她說1999服務團隊獲得服務業調查金牌獎殊榮，肯定這支以身障朋友為主的專線服務團隊提供優質的服務及口碑。

她細數團隊公共工程獲國家卓越建設獎等，還有4金4銀全球卓越建設獎，陳菊期許團隊更努力，宣示10月高雄市要舉辦全球交通盛典活動，市府已在準備並積極和民眾溝通。

陳菊說，市府也推動長照2.0，希望讓長輩都感受到高雄的友善、美好與被尊重。她表示「我的資深和年紀代表我在高雄執政的價值」，希望團隊為落實長照更努力。

迎接新年，陳菊說要提高雄市的競爭力、國際經濟力，宣示團隊要以堅定、沉穩的步伐齊步向前走，讓高雄是安全、快樂的城市，並持續向前發展。1060202

(中央社)