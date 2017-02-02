消防車與自小客車車禍 男客車駕駛頭部受傷

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中市消防車與自小客車發生車禍，自小客車受損。（陳淑芬翻攝）

今天大年初六清晨4時，中市五權路及英才路口發生消防車及自小客車車禍，消防車黃姓駕駛及自小客車許姓駕駛兩人經酒測均無酒精反應，22歲許男頭部受傷，所幸，未造成嚴重傷害，肇事原因警方進一步調查中。

第一分局交通分隊今天清晨4時許接獲通報，一輛消防車沿五權路往五權西路方向行駛時，與沿英才路往林森路方向行駛之自小客車在路口發生車禍。

警方調查，32歲的黃姓消防車駕駛執行任務沿途均有鳴警報器及顯示警示燈，在紅燈時進入路口也減速及按喇叭示警。警方蒐集相關跡證後進一步釐清肇事原因。

(中時)