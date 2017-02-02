國民黨新春團拜 黨魁競逐者同台拜年

國民黨2日舉行新春團拜，黨主席洪秀柱（右二）、前總統馬英九（右三）、前立法院長王金平（左三）與有意參選黨主席的吳敦義（右一）、詹啟賢（左一）、郝龍斌（左二）等人同台拜年；鮮少同台的馬王二人站在一起時，台下還響起一陣掌聲。（黃世麒攝）

國民黨2日舉行新春團拜，黨主席洪秀柱（右起）、前總統馬英九、黨主席參選人郝龍斌、詹啟賢、前立法院長王金平等人同台拜年；原本在台下的王金平禁不住大夥的催促下走上台，站在詹啟賢與副主席陳鎮湘（左一）之間，郝龍斌見狀讓出空間，王金平一開始還揮手示意拒絕，最後還是站在馬英九身旁，此時全場還響起一陣掌聲。（黃世麒攝）

鮮少同台的前總統馬英九（右）、前立法院長王金平（左）同台拜年，二人站在一起時，台下還響起一陣掌聲。（黃世麒攝）

鮮少同台的前總統馬英九（右）、前立法院長王金平（左）同台拜年，二人站在一起時，台下還響起一陣掌聲。（黃世麒攝）

國民黨2日舉行新春團拜，黨主席洪秀柱（右二）、前總統馬英九（右三）、前立法院長王金平（左三）與有意參選黨主席的吳敦義（右一）、詹啟賢（左一）、郝龍斌（左二）等人同台拜年；鮮少同台的馬王二人站在一起時，台下還響起一陣掌聲。（黃世麒攝）

國民黨2日舉行新春團拜，黨主席洪秀柱、前總統馬英九、黨主席參選人郝龍斌、詹啟賢、前立法院長王金平等人同台拜年；原本在台下的王金平禁不住大夥的催促下走上台，站在詹啟賢與副主席陳鎮湘之間，郝龍斌見狀讓出空間，王金平一開始還揮手示意拒絕，最後還是站在馬英九身旁，此時全場還響起一陣掌聲。

(中時)