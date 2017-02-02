衛福部長林奏延缺席團拜 次長何啟功遭逼問

行政院2日舉行新春團拜，但未見衛福部長林奏延身影，出席的衛福部次長何啟功被媒體包圍。（姚志平攝）

行政院2日舉行新春團拜，但未見衛福部長林奏延身影，出席的衛福部次長何啟功被媒體包圍詢問是否接任衛福部時表示「這個我不知道，我只是次長，不清楚這些事情」。

(中時)