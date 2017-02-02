移民禁令掀波真相 專家：美國夢不過是場選擇性失憶
川普頒布「移民禁令」，在美國社會掀起劇烈動盪，各地湧現抗爭群眾，機場緊張氣氛久散不去，不少難民、綠卡有者、學生及工人遭扣留。美國「移民禁令」為何掀起這麼大的風波？劉文在《商業周刊》撰文指出，美國夢不過是場選擇性失憶，人們忘卻美國國家政策的根本是鞏固自身利益，而非保護移民權利。
作家、美國莎拉勞倫斯學院特聘講師劉文指出，川普衝擊7個伊斯蘭國家的移民禁令，在各大城市機場爆發抗爭行動，這項政策犯眾怒主要原因，除了川普本身是個爭議人物外，也因為它粉碎美國文化長期依賴的美國夢與功績體制。移民者當時來到美國，為換得更好的生活，辛勤地努力貢獻，但如今不少移民族群抵達機場，卻面臨無條件的扣押、審查。
劉文說，美國夢只是故事的美好一面，美國確實是以移民為基礎的國家，但同時它也是長期迫害不同階級、族群、宗教的國家，「美國夢是一個選擇性失憶的敘事，讓人們忘記了美國國家政策從來都不是站在保護移民權利的那一邊，而是站在鞏固自身最大利益之上」。
(中時電子報)
文章來源：《商業周刊》
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。