移民禁令掀波真相 專家：美國夢不過是場選擇性失憶

川普移民禁令掀起巨大風波，專家指出，美國夢不過是場「選擇性失憶」，人們忘卻美國從來都以自身利益為主，而非保護移民權利。(圖/美聯社)

川普頒布「移民禁令」，在美國社會掀起劇烈動盪，各地湧現抗爭群眾，機場緊張氣氛久散不去，不少難民、綠卡有者、學生及工人遭扣留。美國「移民禁令」為何掀起這麼大的風波？劉文在《商業周刊》撰文指出，美國夢不過是場選擇性失憶，人們忘卻美國國家政策的根本是鞏固自身利益，而非保護移民權利。

作家、美國莎拉勞倫斯學院特聘講師劉文指出，川普衝擊7個伊斯蘭國家的移民禁令，在各大城市機場爆發抗爭行動，這項政策犯眾怒主要原因，除了川普本身是個爭議人物外，也因為它粉碎美國文化長期依賴的美國夢與功績體制。移民者當時來到美國，為換得更好的生活，辛勤地努力貢獻，但如今不少移民族群抵達機場，卻面臨無條件的扣押、審查。

劉文說，美國夢只是故事的美好一面，美國確實是以移民為基礎的國家，但同時它也是長期迫害不同階級、族群、宗教的國家，「美國夢是一個選擇性失憶的敘事，讓人們忘記了美國國家政策從來都不是站在保護移民權利的那一邊，而是站在鞏固自身最大利益之上」。

(中時電子報)