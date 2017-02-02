街友揮毫 她的春聯最吸睛
農曆春節期間，家戶門前少不了各式春聯。流落街頭10多年的街友阿美（化名），重拾兒時毛筆字功力寫春聯，由人安基金會於網路限時義賣，短短3小時賣出近2000元，最高1幅出價800元，字雖比不上名家手跡，卻格外動人，阿美也找回自信，過了個意義非凡的新年。
今年52歲的阿美，10多年前由於做生意失敗、投資人更捲款潛逃，自此流落街頭，平時睡在萬華艋舺公園，也始終難以穩定工作餬口；3年前經人安基金會輔導烤地瓜、打零工，漸能夠維持生活，但仍缺乏自信重返社會。
「他們不是不工作，只是不知道能做什麼，給他們站起來的機會好嗎？」人安基金會新北平安站長程郁盛指出，街友的人生也許徬徨無助，需要重尋生命價值，輔導就業的過程中面臨諸多難題，最重要便是重建他們的自信。
程郁盛指出，日前阿美手寫一張感謝信，感謝外界幫忙買她的烤地瓜，意外發現阿美寫字很美；適逢過年期間，便為阿美準備筆墨、紙張，讓阿美再次執起毛筆寫春聯，希望藉此讓阿美重拾自信，相信自己有不輸他人之處。
阿美說，小學時期曾經學過書法，答應試試看，提筆寫下「春」「滿」「好」等大字，也挑戰「天賜與一門吉慶」「春送來兩字平安」「滿堂富貴合家歡」等7字對聯。人安基金會並於小年夜發起限時網路義賣活動，短短3小時賣出將近2000元，最高1幅春聯更出價800元。
阿美也結合時下流行用語，寫下「九四發財九四狂」等詼諧字句，獲不少網友好評，阿美也寫得很開心、交出滿滿誠意。她也笑說，夢想未來能開一家麵店，自力更生，所以努力工作賺錢租房子，穩定生活，感謝外界幫忙。
程郁盛也說，春聯義賣活動結束後，他與阿美一起吃晚餐，阿美吃完默默拿起帳單，想用近期打臨時工的薪水付錢，令人感動，希望幫助服務對象，找回自我價值與穩定生活。
(中時)
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