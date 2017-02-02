伊凡卡訪大陸駐美使館 恭賀農曆新年

大陸環球網2日報導，據美國《紐約時報》稱，美國總統川普的女兒伊凡卡·川普（Ivanka Trump）1日前往大陸駐華盛頓大使館，恭賀中國農曆新年。

報導稱，據悉，伊凡卡與大陸駐美國大使崔天凱一起，觀賞了中國的傳統音樂表演。

美國之音日前報導稱，美國總統川普沒有跟幾任前總統一樣，在中國農曆新年親自向華人發出祝福，而是由國務院代表向全世界的朋友祝賀新春佳節。

(旺報)