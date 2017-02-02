陳美鳳露酥胸清涼照賀開工 網：要噴鼻血了

陳美鳳PO出30年寫真照，引發網友熱議。(圖/陳美鳳臉書)

「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳與前夫David離婚官司纏訟4年多落幕，雖付出為數不少的贍養費，但總算恢復單身讓她坦言很輕鬆，而正逄新年開工首日，她除了祝賀大家開工大吉之外，也附上一張30年前的清涼照，讓網友直呼辣到要噴鼻血了。

陳美鳳坦言恢復單身後相當輕鬆。(圖/本報系資料照)

陳美鳳在臉書附上這張珍貴的養眼照片，據悉是30年前曾出版的寫真集，只見她擺出性感撩人的姿勢，表示相當沉醉在拍照氛圍，身穿比基尼微露酥胸入鏡，也算是入行來最大尺度，對於年輕時的火辣照片，陳美鳳不但不覺得害羞，還表示「年輕不要留白～凡走過必留下痕跡」，更直呼這是過年到台南走春的額外驚喜。

(中時電子報)