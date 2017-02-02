賽跑陪衝百米 賴清德：全力以赴

台南市長賴清德任期只剩2年，未來政治動向備受關注，媒體今天詢問賴清德是否要陪大家衝百米嗎？賴清德說「我們一定全力以赴，跑在第一個」。

台南市政府今天新春團拜，賴清德同時介紹都發局長莊德樑、衛生局長陳怡、交通局長林炎成3位新任首長。

賴清德接受媒體訪問時說，儘管他的任期只剩2年，但他勉勵同仁，行百里路一定要衝刺到最後，不然就太可惜了；一場賽跑贏了90公尺，最後10公尺沒有衝刺，冠軍也會拱手讓人，他希望秉持這種衝刺的精神，再接再厲。

至於立委建議邀請前美國總統歐巴馬來台訪問，賴清德表示，看外交部如何反應，他沒有特別意見，尊重委員的意見。1060202

(中央社)