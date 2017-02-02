拿「鐵支」好牌超樂 傳說中的賭后是她

侯佩岑曬出玩牌照，開心直呼：「小贏 嘻嘻～」。（圖／取材自侯佩岑 Patty Hou臉書）

許多民眾喜歡在過年期間打麻將、玩牌，演藝圈中的明星也不例外，女星侯佩岑就在過年期間曬出玩牌照，她拿到「鐵支」好牌，自嘲：「拿到好牌很愛現」，儘管侯佩岑也透露自己熬夜眼睛很腫，不過也讓侯佩岑開心直呼：「小贏 嘻嘻～」。

「童顏女星」小小瑜（張芯瑜）也在新春期間，與家人、好友玩桌遊、打麻將，不過小小瑜今（2日）凌晨卻直呼打麻將輸了，她還是連輸14年，讓張芯瑜直呼「牌技不好、完全每年沒贏過」，不過小小瑜也表示習慣了，網友則安慰過年期間玩的開心就好，小小瑜也表示認同。

(中時電子報)