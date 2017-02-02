出勤返隊見車禍　消防車與救護車當路障救人

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新北市消防局莒光消防分隊昨晚出勤返隊時，遇見2輛機車對撞事故。（孟祥傑翻攝）

其中1名受傷騎士體重破百，消防隊員立即以消防車及救護車充當路障，並下車救人。（孟祥傑翻攝）

新北市消防局莒光消防分隊昨晚出勤返隊時，遇見2輛機車對撞事故，立即以消防車及救護車充當路障，並下車救人。（孟祥傑翻攝）

車禍發生原因正由警方調查釐清中。（孟祥傑翻攝）

目擊民眾拍下過程貼上網路，直說消防隊員主動營救傷者「揪感心」，引來大批網友按讚。（孟祥傑翻攝）

新北市消防局莒光消防分隊昨天（1日）晚間出勤一起烏龍燒炭救護案，返隊途中行經板橋區南雅南路時，看到2輛機車對撞且2名騎士均倒地不起，隊員立即將消防車與救護車充當路障保護2名騎士，並將2人包紮送醫，目擊民眾拍下過程貼上網路，直說消防隊員主動營救傷者「揪感心」，引來大批網友按讚。

消防局表示，昨晚7時獲報南雅南路一段有人燒炭，調派莒光分隊出動救援，抵達現場才發現是一家4口在家中以烤箱烤肉，因煙霧過大被鄰居誤認為燒炭，虛驚一場。

但消防人員沿著南雅南路返隊途中，發現2輛機車對撞，雙方倒在中央分隔線處，為避免後方來車追撞2人造成更大傷亡，帶隊官沈瞬滄、隊員張家瑋立即將消防車與救護車充當路障擋住後方來車，並下車急救2名傷者，

其中一名騎士意識模糊，消防救護人員緊急給氧、上頸圈後，將他送醫急救，另1名體重破百的騎士左腿骨折，躺在地上痛得不斷大叫，消防救護人員以護木固定斷腿後也送醫急救；車禍發生原因正由警方調查釐清中。

(中時)