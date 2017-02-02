威懾南海 陸首艘自製航母可能部署海南
中國媒體盛傳，大陸首艘自製航母將命名為「山東艦」後，《人民日報》海外版旗下微信公號「俠客島」也證實，根據《海軍艦艇命名條例》，如航空母艦、巡洋艦這類的大型艦艇以行政省（區）或直轄市命名，「山東艦很有可能是中國首艘國產航母名稱的選項之一」。
此外，文中指出，新航母若真命名為「山東艦」，按照中國海軍艦艇命名及隸屬艦隊的慣例，它應該仍會隸屬北海艦隊。不過，由於遼寧艦的母港已在山東青島，兩艘航母的母港同屬一地的可能性顯然很低。
文中並稱，根據現有的公開資料和報導，中國海軍的第二個航母基地，基本上已確定設在中國南部某省，以因應複雜的南海局勢。「照這樣看來，這艘航母的母港或許就在這裡了。而據「今日俄羅斯」（Russia Today）網報導，觀察家指出，由於川普挑戰華府一貫的「一中」政策，新航母部署海南，也是在向台灣發出訊息。
早在2013年春時，《詹氏防務週刊》（Janes Defence Weekly）等媒體便指出，中國第二個航母基地設在海南三亞。而2013年11月中國國防部新聞發言人楊宇軍在回覆有關遼寧艦南海訓練，會不會停靠三亞軍港的問題時表示；「三亞那個港口，現在已經初步具備了停泊航母的條件。」而這是中國軍方首次正式承認三亞航母基地的存在。
此外，衛星圖像顯示，三亞基地還能同時停泊數艘戰略飛彈核潛艇與常規潛艇。三亞基地的地下設施十分齊全，可確保潛艇從3條海底隧道出海，保護極為重要的海上交通線。而三亞西北方有一個軍用機場，得以充當航母艦載機聯隊的岸上基地。因此，航母一旦進駐三亞，將具備快速前進部署的優勢，很容易發揮威懾效果。
(中時電子報)
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