行政院團拜，閣員惜福撿拾糖果

表演的舞獅分送喜氣的糖果，不小心掉了一地，行政院發言人徐國勇（左起）、內政部長葉俊榮、外交部長李大維、陸委會主委張小月、不約而同彎腰把糖果撿起。（姚志平攝）

文化部長鄭麗君看獅子尾巴搖動地很可愛，忍不住伸出手摸了摸。（姚志平攝）

行政院2日舉行新春團拜，當表演的舞獅分送喜氣的糖果，不小心掉了一地，行政院發言人徐國勇、內政部長葉俊榮、外交部長李大維、陸委會主委張小月、不約而同彎腰把糖果撿起。

(中時)