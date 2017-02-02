潘基文不參加大選 民調多認明智抉擇

前聯合國秘書長潘基文昨天下午宣布不參加南韓下屆總統選舉，大選格局出現巨變。南韓民意調查機構Realmeter的民調結果顯示，每4人中有3人認為，潘基文作出了明智抉擇。

南韓「亞洲經濟」今天報導，Realmeter以南韓全國1000名成年人為對象進行的一項調查，獲得了前述結果。

就潘基文不參加下屆總統選舉，76.7%的受訪者認為是「正確的決定」，16.5%視為「錯誤的選擇」，另有6.8%表示「不清楚」。

Realmeter調查顯示，截至1月1日，潘基文支持率曾達22.1%，1月26日下降至15.4%。

據報導，潘基文支持層的一大部分轉移至黃教安，使黃教安支持率達到10.5%，進入支持率排名前3位。1月26日發表的民調結果中，黃教安以7.4%的支持率名列第5。

據報導，文在寅也因潘基文的「下車」而受益。潘基文支持者中，11.1%已經轉而支持文在寅，文在寅支持率達25.5%。不過較1月26日的調查結果（32.8%）大幅下降。

另外，一些「後起之秀」同樣值得關注。其中，安熙正支持率一直穩步上升。1月1日發表的結果中，安熙正支持率僅為4%，1月26日則升至6.4%，2月1日更是竄升至11.2%。城南市長李在明與國民之黨前黨魁安哲秀支持率均為9%左右，二人分列第4、5位。

保守陣營候選人中，正黨國會議員劉承旼支持率為4.9%，位列第6。1060202

(中央社)