提勒森任國務卿 川普外交全面啟動

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石油大亨提勒森今天終於獲得國會同意宣誓出任國務卿，川普政府的國務卿懸缺近2週，提勒森上任後，預料將迅速提名副國務卿與懸缺的外交官，全面執行川普的外交政策。

64歲的前艾克森美孚石油公司（Exxon Mobil）董事長兼執行長提勒森（Rex Tillerson）在參院全院表決中，以56對43票低空飛過，成為美國首位沒有公職背景的國務卿，他將在2日上午正式與充滿怨氣的國務院人員會面。

國會民主黨陣營因提勒森與俄羅斯的關係，及總統川普（Donald Trump）連日簽署牽涉外交事務的行政命令，暫停伊朗與伊拉克等7國民眾入境美國造成紊亂與爭議，不斷技術性延宕提勒森人事案的表決，導致川普就職後12天國務卿無法上任的窘境。

提勒森未上任期間，國務院政治任命官員與外交官依規定請辭，川普政府寧願職務懸缺或代理，也無意願留任前朝官員。

媒體報導，4位次卿與助卿級高官上週形同被迫離任。國務院「異見具申管道」反對限制7國民眾入境行政命令的簽署人士超過千人，白宮強烈回應「反對就請走人」，不過這是美國外交體系慣例，白宮無法像炒了前代理司法部長葉茨（Sally Yates）般快刀斬亂麻。

如同各國外交機構，美國國務院動見觀瞻，行事謹慎，但也長期遭批評效能不佳。在川普陣營眼中，國務院是「華府沼澤」需抽乾的部分。

川普就職未依美國政治傳統「髮夾彎」選舉承諾，快速簽署多項涉及外交事務並具爭議的行政命令，多位仍在位的前朝官員「不從」，甚至上媒體批評新政府政策。

川普在最高法院大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）提名記者會中說，「我是信守承諾的人，說到做到。」

提勒森提名案雖至1日才獲通過，美國媒體報導，提勒森已多次前往國務院瞭解業務，包括副卿、助卿層級官員的人事案也浮出檯面，國務院內部與外派外交官近期將大換血，執行川普的外交政策。1060202

(中央社)