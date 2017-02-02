被海盜逼急了 菲律賓邀陸方海上共巡邏

菲律賓總統杜特蒂日前在菲律賓陸軍晉升將領的儀式上，邀請中國大陸共同巡邏菲律賓南部的國際水域，但前提是不侵犯菲律賓領海，「如果有他們（中國大陸）的存在，我們將很高興」。

大陸觀察者網引述菲律賓星報（Philippine Star）1日報導指出，杜特蒂希望透過大陸在麻六甲海峽和蘇祿海的國際水域巡邏，阻止菲律賓南部海域極端主義和海盜活動擴張。

但杜特蒂並未說明大陸方面是否接受這項請求。

報導指出，杜特蒂1月31日在出席菲律賓陸軍新晉升將領的儀式上表示，「我問中國，他們是否可以在不侵犯菲律賓領海的情況下，對國際水域進行巡邏。如果有他們的存在，我們將很高興。」

杜特蒂表示，在蘇祿海和麻六甲海峽的海盜活動和綁架事件阻礙該地區貿易業務。為了躲避海盜，一些國際貨運船選擇尋找其他海上航線。如果綁架案件頻發，貿易路線將被關閉。

菲律賓星報援引分析人士談話指出，在尋求中國大陸幫助的同時，杜特蒂還「允許」中國大陸實施海上絲綢之路，包括將麻六甲海峽作為海上絲綢之路的一個據點。

報導指出，2016年在菲律賓南部海域，船員被綁架事件創10年來新高，共68起。其中，28起發生在蘇祿海和婆羅洲附近水域。1060202

(中央社)