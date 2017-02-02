政院團拜醒獅團添熱鬧 林揆勉為下一代努力

政院新春團拜會後閣員大合照（呂雪彗攝）

行政院上午舉行新春團拜（呂雪彗攝）

政院新春團拜請來醒獅團表演（呂雪彗攝）

行政院2日在政院大廣場舉行新春團拜，內閣成員大多出席。團拜活動邀請台北市民族國小醒獅團表演，小朋友們舞弄獅頭，咬著象徵吉祥橘子給行政院長林全，祝賀新年大吉大利，增添年後團拜熱鬧氣氛；林全也期勉閣員，展望新的一年，為了下一代，希望內閣團隊在工作崗位上繼續努力，讓社會繼續往前邁進。

林全表示，春節期間公共運輸人員、警消、國軍和海巡，公共事業人員等，堅守崗位，才讓國人安心和家人團聚，春節過得非常平穩，沒有重大事件發生，對於他們的辛苦付出，林全特別表示感謝。會後全體閣員也拍攝大合照。

(工商)