高志鵬看膩新台幣 羅智強：換鈔15億從你薪水扣？

民進黨立委高志鵬。(資料照，杜宜諳攝)

高志鵬臉書發文表示過年準備換新鈔包紅包，有些朋友說都看膩了，是不是該換了？(擷取自高志鵬FB)

民進黨立委高志鵬1月26日在臉書表示現在鈔票、硬幣上還有孫文、蔣介石這些個人崇拜甚至獨裁者圖像，有些朋友說：「都看膩了」，年後將推動修法，改版新台幣。今前總統府副秘書長羅智強怒批高志鵬「飲水莫忘掘井人。」並強調有這様的忘本之人高踞廟堂，國不分崩、家不離析也難！且換鈔所需的15億新台幣，可不可以從提案立委的薪水扣？網友也怒嗆「 我們也看膩你了，怎麼還不下台滾蛋咧！」

羅智強認為「有這様的忘本之人高踞廟堂，國不分崩、家不離析也難！」當然，在此世道談「飲水思源」，説不定還會被嫌「八股」。那麼，談點「功利」的好了，高志鵬，蔡英文不是天天喊國家窮，要把公教退休金砍三成嗎？那換鈔需要的15億新台幣，可不可以記得提案時納進一條，從提案立委的薪水扣？我不忘本，所以永遠不會對國父孫中山「看膩」，所以，我們不想出這15億，可以嗎？

網友看了大罵高志鵬「吃飽撐著沒事幹嗎？一例一休玩死企業再玩死百姓，又搞一個大功程，從討論設計出版又得花費多少公帑，又進多少人口袋」、也有網友怒嗆「他家祖宗牌位看膩了也可以燒掉嗎？」其他網友則良心建議「你不要支薪就不會看到了」、「看膩的人請把鈔票掏出來給沒有鈔票的人用吧！」

網友也湧進高志鵬臉書怒批要高志鵬「搞經濟！不是叫你搞新台幣！」、「國家有那麼多問題，還在搞意識形態現在人民眼睛都很雪亮，管你鈔票上印誰？重要嗎？人民的生活才是重點好嗎！」

(中時電子報)