息影26年不復出不客串 鍾楚紅吐真正原因
80年代叱吒風雲、今年56歲仍凍齡美麗的超級女神鍾楚紅，為她癡迷的粉絲滿坑滿苦，然鍾楚紅婚後3年便正式說再見，至今息影已26年，各方面保持相當好的她，多年來常被傳有機會復出，近日紅姑出席活動，對於重返大螢幕給出了答案。
適逢年節吉慶，前天(1/31)鍾楚紅出席香港尖沙咀海港城醒獅賀歲活動，當天她穿著一身紅色小花露背洋裝現身，無論身材或氣色都極佳，狀態非常好，據《新浪娛樂》報導，當天紅姑被問到桃花問題，她表示對於姻緣順其自然，但坦言心不在此，也向來沒人追，現在專心拍照跟關心懷保議題。
至於是否可能再戰影壇，女神坦率say no，並說出了真實的原因：「我已經很久沒拍戲，所以早就不懂得怎麼拍戲了」，清楚表明沒意願重啟拍戲人生，那是否友情加盟搞客串？女神保持絕美微笑，表示：「一樣不會，我那麼容易客串的嗎？」，這答案恐怕得讓痴痴等她復出的影迷們失望了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。