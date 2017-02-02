息影26年不復出不客串 鍾楚紅吐真正原因

鍾楚紅息影26年，如今表示已不懂怎麼拍戲，堅定吐露不復出的意願。(翻攝自新浪娛樂)

女星鍾楚紅從影期間受到廣大影迷愛戴，至結婚後的1994年毅然息影。(中時資料照片)

80年代叱吒風雲、今年56歲仍凍齡美麗的超級女神鍾楚紅，為她癡迷的粉絲滿坑滿苦，然鍾楚紅婚後3年便正式說再見，至今息影已26年，各方面保持相當好的她，多年來常被傳有機會復出，近日紅姑出席活動，對於重返大螢幕給出了答案。

適逢年節吉慶，前天(1/31)鍾楚紅出席香港尖沙咀海港城醒獅賀歲活動，當天她穿著一身紅色小花露背洋裝現身，無論身材或氣色都極佳，狀態非常好，據《新浪娛樂》報導，當天紅姑被問到桃花問題，她表示對於姻緣順其自然，但坦言心不在此，也向來沒人追，現在專心拍照跟關心懷保議題。

至於是否可能再戰影壇，女神坦率say no，並說出了真實的原因：「我已經很久沒拍戲，所以早就不懂得怎麼拍戲了」，清楚表明沒意願重啟拍戲人生，那是否友情加盟搞客串？女神保持絕美微笑，表示：「一樣不會，我那麼容易客串的嗎？」，這答案恐怕得讓痴痴等她復出的影迷們失望了。

(中時電子報)